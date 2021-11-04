Владимир Путин поздравил россиян с Днем народного единства

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Президент РФ Владимир Путин посетил в День народного единства мемориальный комплекс в Севастополе, посвященный окончанию Гражданской войны, и поздравил россиян с праздником. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Путин отметил, что День народного единства посвящен главным ценностям каждого россиянина.
"Это искренняя любовь к Родине, уважение к своим предкам, стремление быть достойными их ратных подвигов и выдающихся свершений, стремление быть преданными гражданами своей страны, трудиться ради ее развития, ради блага наших людей. Традиции заботы об Отечестве, готовности отстоять, защитить его – в характере нашего многомиллионного и многонационального народа", – сказал глава государства.
Путин подчеркнул, что благодаря сплоченности народа удавалось достигать высот в науке, экономике, культуре и технологии. Единство подтачивали и различные исторические конфликты, например, Гражданская война 1917 года.
"В 1920 году совсем недалеко отсюда отправлялись пароходы, увозившие тех, кто покидал Родину, уходил в эмиграцию. Безусловно, большинство из них были патриотами России и искренне любили ее так же, как и те, кто оставался, чтобы строить новую страну, и, как они думали, лучшую жизнь", – напомнил президент.
Путин подчеркнул, что крымская земля всегда будет символом не только конфликта, но и последующего примирения, торжества исторической правды и справедливости.
"Эту живую, неразрывную связь особенно остро чувствуешь, конечно же, здесь, в Севастополе, в Крыму – они навсегда теперь с Россией, потому что такова суверенная, свободная и непреклонная воля людей, всего нашего народа", – заключил Путин.
Ранее с праздником москвичей поздравил мэр столицы Сергей Собянин. Он подчеркнул, что этот праздник тесно связан с историей страны. Градоначальник призвал граждан поддерживать друг друга и смотреть в будущее с оптимизмом.
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