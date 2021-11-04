11:35
Фото: vk.com/mossobyanin
Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства, отметив, что этот праздник тесно связан с историей страны. Об этом мэр написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"В самые сложные для родной земли времена наш народ объединялся и вместе справлялся с любыми трудностями. И сейчас, когда мы боремся с общей бедой – коронавирусом, нам снова нужно действовать сообща", – написал Собянин.
Градоначальник призвал граждан поддерживать друг друга и смотреть в будущее с оптимизмом.
В честь Дня народного единства столичные учреждения культуры подготовили онлайн-программу. Мероприятия будут проходить 4 ноября на интернет-площадках музеев, библиотек, культурных центров, дворцов творчества и молодежных общественных организаций. Горожанам предложат виртуальные экскурсии, лекции, мастер-классы и флешмобы.
Кроме того, онлайн-мероприятия ко Дню народного единства проведут и городские парки. Специальную программу подготовили девять зон отдыха. В четверг, 4 ноября, на страницах парков в соцсетях гостей ждут лекции, творческие занятия, концерты и викторины.
Москва готовится к Дню народного единства
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