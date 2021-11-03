В Москве подготовили онлайн-программу в честь Дня народного единства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Столичные учреждения культуры подготовили онлайн-программу в честь Дня народного единства.
"Десятки интереснейших онлайн-событий пройдут в День народного единства. Они состоятся 4 ноября на интернет-площадках музеев, библиотек, культурных центров, дворцов творчества и молодежных общественных организаций", – сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Горожанам предложат виртуальные экскурсии, лекции, мастер-классы и флешмобы. Все мероприятия бесплатные, но на некоторые из них нужно будет заранее зарегистрироваться.
Дети также смогут принять участие в онлайн-мероприятиях. Интересную программу предлагает Дом культуры "Маяк". Специально для юных гостей там создали видеоролик "Такая разная Россия". Это увлекательный рассказ о народах, которые населяют территорию страны, а также о гербах, флагах и их значении. Лекция, к которой можно будет присоединиться на официальной странице "Маяка" в соцсети "ВКонтакте", начнется в 12:00.
Среди мероприятий для детей в рамках онлайн-программы есть и мастер-класс от педагогов центра детского творчества "Строгино". Маленьких гостей научат делать фигуру медведя – неофициального символа России – в технике оригами. Мастер-класс состоится в 14:00.
Кроме того, в Instagram-аккаунте культурного центра "Москворечье" в 12:00 пройдет праздничный онлайн-концерт "Сердца, бьющиеся вместе". Горожане смогут послушать патриотические песни разных стран.
Ранее стало известно, что проведут онлайн-мероприятия ко Дню народного единства и городские парки. Специальную программу подготовили девять зон отдыха. В четверг, 4 ноября, на страницах парков в соцсетях гостей ждут лекции, творческие занятия, концерты и викторины.
Москва готовится к Дню народного единства
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