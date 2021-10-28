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Москва 24

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Город

15:10

Вход в Музей Победы в День народного единства будет бесплатным

досуг город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Музей Победы сделает бесплатным вход в учреждение в День народного единства. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Для бесплатного посещения будет недоступна только выставка "Подвиг Народа".

Помимо самостоятельного осмотра, посетители смогут присоединиться к бесплатным экскурсионным группам в 12:00, 14:00 и 16:00, которые проведут по тематической выставке "Парад, изменивший историю".

Ранее москвичей пригласили принять участие в онлайн-викторинах проекта "Осенний марафон". Викторины пройдут в рамках проекта "Активный гражданин" и будут посвящены Москве. Пройти их можно на сайте или в приложении.

Для участия необходимо зайти в специальный раздел на сайте проекта "Активный гражданин", выбрать одну или несколько тематических дорожек и нажать кнопку "На старт, внимание, марш!".

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