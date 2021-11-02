Более 120 онлайн-событий ждет москвичей в рамках "Ночи искусств" – Сергунина

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 120 онлайн-мероприятий пройдет в столице 4–5 ноября в рамках ежегодной акции "Ночь искусств", сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, для москвичей подготовили концерты, лекции, перформансы, выставки и театральные постановки.

"Технологии позволяют музеям, театрам и другим культурным площадкам значительно расширить свою аудиторию. Благодаря онлайн-формату присоединиться к столичной программе "Ночи искусств" смогут жители самых разных городов России", – цитирует Сергунину портал мэра и правительства Москвы.

В акции примут участие музеи, парки, выставочные залы, детские школы искусств и другие учреждения культуры. Афиша мероприятий с 3 ноября появится на официальном сайте проекта.

Девиз акции в 2021 году – "Искусство объединяет", а ее задача – показать, насколько сильно с развитием технологий меняется не только повседневная жизнь, но и культура и способы ее восприятия.

В прошлом году зрителями онлайн-мероприятий стали более 1,3 миллиона человек. Прямые трансляции можно было посмотреть без предварительной записи и абсолютно бесплатно.

Акция "Ночь искусств" проводится в Москве ежегодно. С ее помощью участники могут бесплатно посетить различные культурные площадки города.

