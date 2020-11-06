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Общество

17:30

В онлайн-мероприятиях "Ночь искусств – 2020" в Москве поучаствовали более 1,3 млн человек

досуг общество город

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В ночь на 4 ноября в столице проходила акция "Ночь искусств". Зрителями онлайн-мероприятий стали более 1,3 миллиона человек, сообщили в департаменте культуры Москвы.

"Прямые трансляции можно было посмотреть без предварительной записи и абсолютно бесплатно. Культурно-образовательная акция объединила самые яркие культурные проекты, реализованные в городе в 2020 году. Кроме того, зрители смоли познакомиться и с новыми именами", – говорится в сообщении.

Акция "Ночь искусств" проводится в Москве ежегодно. С ее помощью участники могут бесплатно посетить различные культурные площадки города. В 2020 году более 180 мероприятий прошли в онлайн-формате.

В этом году творческую онлайн-программу для акции подготовило "Московское долголетие". Участники проекта создали презентацию виртуальной выставки "Космические магистрали". Также они провели творческие мастер-классы по созданию брошей из вторичных материалов и рисованию акварелью.

Также онлайн-программу к акции подготовил Музей Победы на Поклонной горе. Посетители смогли виртуально прогуляться по экспозиции "Подвиг народа", а также посмотреть на декорации, воспроизводящие Янтарную комнату и оккупированный Великий Новгород.

"Это наш город": парки Москвы присоединятся к акции "Ночь искусств"

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