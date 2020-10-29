Музей Победы представил программу к "Ночи искусств"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Музей Победы на Поклонной горе подготовил бесплатные мероприятия к ежегодной акции "Ночь искусств". В нынешнем году они пройдут в онлайн-формате, передает портал мэра и правительства Москвы.

"Мы приглашаем пользователей сети познакомиться с искусством военного времени. Не выходя из дома можно будет узнать, как творческие люди внесли свой вклад в победу в Великой Отечественной войне", – заявил директор учреждения Александр Школьник.

"Посетителям" представят виртуальную экскурсию по экспозиции "Подвиг народа". Здесь размещены художественные панорамы и декорации, приближенные к историческим событиям. Экскурсоводы расскажут о том, как актеры, певцы, писатели и другие деятели культуры вдохновляли граждан страны своим творчеством во время войны. Прогулку сопроводят Симфонией № 7, над которой Шостакович начал работать в блокадном Ленинграде.

В формате онлайн-экскурсий также покажут декорации, воспроизводящие Янтарную комнату и оккупированный Великий Новгород. Всего на платформе Zoom покажут четыре прогулки из серии "Искусство и война" – в 20:00, 21:00, 22:00 и 23:00. Продолжительность каждой составит 30 минут, требуется предварительная регистрация на сайте музея.

На YouTube-канале Музея Победы покажут экскурсию по выставке "Художники Победы". Прогулка начнется в 20:00. На экспозиции покажут около 50 работ, созданных художниками-участниками Великой Отечественной войны.

На той же платформе в 20:50 покажут концерт духового оркестра студентов Государственной классической академии имени Маймонида. Артисты исполнят музыку военных лет.

Еще одну выставку художественных работ продемонстрируют на официальном сайте Музея Победы. Экспозиция "Фронтовые бригады" посвящена работе артистов на фронте. В ее состав вошли более 90 архивных фотографий, советских афиш и снимков экспонатов из фондов.

"Ночь искусств" в Музее Победы завершится кинопоказом. На сайте учреждения станут доступны два документальных фильма режиссера Анны Синицкой, "Ржевский выступ" и "Как я снимала кино о своей бабушке".

Ежегодная акция "Ночь искусств" состоится в Москве с 3 по 4 ноября. Жителей столицы ожидает свыше 180 бесплатных экскурсий, музыкальных концертов и мастер-классов. Из-за пандемии коронавируса все мероприятия пройдут в онлайн-формате.

