Более 5 тыс мероприятий запланировано в рамках "Ночи искусств"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Более пяти тысяч мероприятий запланировано в рамках "Ночи искусств", которая в этом году пройдет онлайн, сообщил замминистра культуры РФ Максим Ксензов.
Акция пройдет в ночь с 3 на 4 ноября. В ней примут участие все регионы России. По словам Ксензова, в этом году акция преследует цель показать, что искусство может быть доступным как офлайн, тай и онлайн.
"5,5 тысячи мероприятий в онлайн-афише Культура.рф сейчас... Мы планируем, что у нас будет больше 40 трансляций... Эфиры традиционно пройдут на портале, а также в официальных группах в соцсетях "ВКонтакте" и Одноклассники", – подчеркнул он.
Замминистра добавил, что в TikTok уже сейчас можно присоединиться к марафону экскурсий от крупнейших музеев России.
Ранее сообщалось, что специальная программа была подготовлена музеями, парками, библиотеками и другими культурными учреждениями. Их объединит онлайн-платформа artnight2020.moscow. Для того чтобы смотреть трансляции, людям не понадобится предварительная регистрация. Тема акции 2020 года года – "Искусство объединяет".
Участникам представят три специальных проекта – "Теория струн", "Музыка/театр" и "Современное искусство".
Акция "Ночь искусств" пройдет уже в восьмой раз. Ранее онлайн-программу мероприятий на неделю представили музеи Москвы.
"Это наш город": акция "Ночь искусств" пройдет в столице в онлайн-формате 3–4 ноября
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: