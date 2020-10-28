Более 5 тыс мероприятий запланировано в рамках "Ночи искусств"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более пяти тысяч мероприятий запланировано в рамках "Ночи искусств", которая в этом году пройдет онлайн, сообщил замминистра культуры РФ Максим Ксензов.

Акция пройдет в ночь с 3 на 4 ноября. В ней примут участие все регионы России. По словам Ксензова, в этом году акция преследует цель показать, что искусство может быть доступным как офлайн, тай и онлайн.

"5,5 тысячи мероприятий в онлайн-афише Культура.рф сейчас... Мы планируем, что у нас будет больше 40 трансляций... Эфиры традиционно пройдут на портале, а также в официальных группах в соцсетях "ВКонтакте" и Одноклассники", – подчеркнул он.

Замминистра добавил, что в TikTok уже сейчас можно присоединиться к марафону экскурсий от крупнейших музеев России.

Ранее сообщалось, что специальная программа была подготовлена музеями, парками, библиотеками и другими культурными учреждениями. Их объединит онлайн-платформа artnight2020.moscow. Для того чтобы смотреть трансляции, людям не понадобится предварительная регистрация. Тема акции 2020 года года – "Искусство объединяет".

Участникам представят три специальных проекта – "Теория струн", "Музыка/театр" и "Современное искусство".

Акция "Ночь искусств" пройдет уже в восьмой раз. Ранее онлайн-программу мероприятий на неделю представили музеи Москвы.

