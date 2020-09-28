Фото: Дом-музей Марины Цветаевой

Более 500 выставок доступно на портале "Музейная Москва онлайн". На ресурсе размещено более 65 тысяч экспонатов.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, 500-й стала виртуальная выставка Московского зоопарка, посвященная 155-летию известного орнитолога Дмитрия Россинского. На ней собраны работы известных художников-анималистов, посвященные птицам из разных стран.

Куратор IT-проектов в сфере культуры и бизнеса столичного департамента информационных технологий Сергей Шакрыл отметил, что портал постоянно пополняется новыми выставками и экспонатами.

"Из последних коллекций пользователи могут, не выходя из дома, посмотреть на плакаты, которые были отобраны из разных стран на конкурсе в преддверии Олимпиады-80, узнать об истории Московских высших женских курсов или познакомиться с птицами мира", – сообщил Шакрыл.

Кроме того, на портале стала доступна экспозиция Музея Москвы, посвященная истории плакатов Летних Олимпийских игр 1980 года. Пользователи могут дистанционно ознакомиться с лучшими агитационными работами, представленными советскими художниками.

Виртуальную экспозицию "Имя твое – пять букв" представил Дом-музей Марины Цветаевой. Она посвящена 140-летию со дня рождения Александра Блока. На выставке москвичам предлагают увидеть редкие предметы из музейного фонда, а также прижизненные издания Блока и Цветаевой.

С документами, посвященными истории становения Московских высших женских курсов, можно ознакомиться благодаря экспозиции, представленной Дарвиновским музеем. Пользователи смогут увидеть групповые снимки курсисток начала 20 века. Также в экспозицию вошли фотографии учебных программ курсов.

Ранее на Красном Октябре состоялось открытие Музея восстания машин. В учреждении оборудовали восемь тематических залов, в которых разместили героев из разных фантастических фильмов.