В "Аптекарском огороде" открылся уникальный "Сад дождя"

Фото: hortus.ru

В "Аптекарском огороде" открылась новая уникальная экспозиция "Сад дождя". Она посвящена роли дождевой воды в городе и современному подходу к управлению ливневыми стоками, сообщил директор Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Алексей Ретеюм.

В основе сада более 40 видов травянистых многолетников. В экспозицию входят павильон-беседка с озелененными кровлями, водопроницаемое мощение на дренирующем основании и сад-биотоп с сообществом влаголюбивых растений. Все поверхности вокруг экспозиции впитывают воду.

"Для крыш с растениями понадобилось немного гидроизоляции. Чтобы ее не пробили корни и не стекала вода, был создан специальный защитный слой, а также питательный грунт", – рассказал Ретеюм.

Он также считает, что подобные крыши могут быть полезными для современного города, так как способны снять дополнительную нагрузку с канализации.

"В разрезе видно, что, когда вода попадает на такую крышу, она частично задерживается в субстрате, на котором растут засухоустройчивые растения: они и зимуют прекрасно, и живут без полива, и любят яркое солнце. Ухаживать за такой крышей не надо вообще", – пояснил ландшафтный архитектор "Аптекарского огорода" Артем Паршин.

Ранее сообщалось, что креативная команда Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" проведет три концерта в московском музее ретроавтомобилей на Самокатной улице. Они запланированы на 3, 17 и 31 октября.