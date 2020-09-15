Музей восстания машин откроется на Красном Октябре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На Красном Октябре 18 сентября состоится открытие Музея восстания машин. Найти вход в здание посетителям поможет 12-метровый Оптимус Прайм, которого устанавливают на Берсеневской набережной.

В музее оборудуют 8 тематических залов, в которых гости смогут увидеть героев из разных фантастических фильмов. На площади более 1500 квадратных метров будут соседствовать супергерои MARVEL и DC, мифические животные, автоботы и десептиконы, лаборатория Тони Старка, Терминатор и другие.

Отмечается, что все экспонаты музея выполнены из переработанного автохлама. Над производством образов работали 15 кузнецов со всей России, руками которых были созданы 150 экспонатов общим весом более 100 тонн.

"Первый такой музей был открыт в 2014 году в Санкт-Петербурге, и с того времени мы мечтали о покорении столицы", – отметила его директор Анастасия Гущина. – В новом здании значительно увеличилась площадь и количество экспонатов. Появилась возможность проводить различные мероприятия, мастер-классы и многое другое".

Музей расположен рядом со станциями метро "Полянка", "Кропоткинская", "Боровицкая" по адресу: Берсеневский переулок, дом 2, строение 1, в арт-кластере "Красный Октябрь".

Ранее сообщалось, что в музее "Гараж" проходит второе Триеннале российского современного искусства. Проект, направленный на развитие отечественной художественной сцены, получил название "Красивая ночь всех людей".

Кураторами второй Триеннале выступили Валентин Дьяконов и Анастасия Митюшина. Москвичи и гости столицы могут посетить мероприятие до 17 января 2021 года.