"Московское долголетие" подготовило онлайн-программу к "Ночи искусств"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

"Московское долголетие" подготовило творческую онлайн-программу для акции "Ночь искусств", которая будет проходить 3 ноября в дистанционном формате, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Замруководителя департамента труда и социальной защиты населения столицы Владимир Филиппов рассказал, что большую часть программы сделали сами участники "Московского долголетия".

"Мы видим, насколько актуален запрос на творческую самореализацию у людей старшего возраста: сегодня более 7,2 тысячи москвичей занимаются по направлениям "Рисование", "Пение", "Танцы", "Театр" "Московского долголетия" в онлайн-формате", – отметил Филиппов.

Мероприятия, приуроченные к акции, начнутся 3 ноября в 12:00. Сначала состоится презентация виртуальной выставки "Космические магистрали", которую участники "Московского долголетия" создали в Музее космонавтики.

Научиться технике декупажа, создать брошь из вторичных материалов или нарисовать акварельный закат можно будет на творческих мастер-классах лучших преподавателей "Московского долголетия". Занятия будут проходить в течение всего дня.

С 16:00 до 18:00 в Instagram-аккаунте "Московского долголетия" будет проходить онлайн-марафон с участниками проекта.

Все желающие могут присоединиться к онлайн-трансляциям, посвященным "Ночи искусств", на страницах "Московского долголетия" в YouTube и в соцсетях "ВКонтакте", "Одноклассники", Facebook и Instagram.

Ежегодная акция "Ночь искусств" состоится в Москве с 3 по 4 ноября. Жителей столицы ожидает свыше 180 бесплатных экскурсий, музыкальных концертов и мастер-классов. Из-за пандемии коронавируса все мероприятия пройдут в онлайн-формате.

Ранее сообщалось, что онлайн-программу к акции подготовил Музей Победы на Поклонной горе. Посетители смогут виртуально прогуляться по экспозиции "Подвиг народа", а также посмотреть на декорации, воспроизводящие Янтарную комнату и оккупированный Великий Новгород.