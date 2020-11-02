"Московское долголетие" подготовило онлайн-программу к "Ночи искусств"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
"Московское долголетие" подготовило творческую онлайн-программу для акции "Ночь искусств", которая будет проходить 3 ноября в дистанционном формате, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Замруководителя департамента труда и социальной защиты населения столицы Владимир Филиппов рассказал, что большую часть программы сделали сами участники "Московского долголетия".
"Мы видим, насколько актуален запрос на творческую самореализацию у людей старшего возраста: сегодня более 7,2 тысячи москвичей занимаются по направлениям "Рисование", "Пение", "Танцы", "Театр" "Московского долголетия" в онлайн-формате", – отметил Филиппов.
Мероприятия, приуроченные к акции, начнутся 3 ноября в 12:00. Сначала состоится презентация виртуальной выставки "Космические магистрали", которую участники "Московского долголетия" создали в Музее космонавтики.
Научиться технике декупажа, создать брошь из вторичных материалов или нарисовать акварельный закат можно будет на творческих мастер-классах лучших преподавателей "Московского долголетия". Занятия будут проходить в течение всего дня.
С 16:00 до 18:00 в Instagram-аккаунте "Московского долголетия" будет проходить онлайн-марафон с участниками проекта.
Все желающие могут присоединиться к онлайн-трансляциям, посвященным "Ночи искусств", на страницах "Московского долголетия" в YouTube и в соцсетях "ВКонтакте", "Одноклассники", Facebook и Instagram.
Ежегодная акция "Ночь искусств" состоится в Москве с 3 по 4 ноября. Жителей столицы ожидает свыше 180 бесплатных экскурсий, музыкальных концертов и мастер-классов. Из-за пандемии коронавируса все мероприятия пройдут в онлайн-формате.
Ранее сообщалось, что онлайн-программу к акции подготовил Музей Победы на Поклонной горе. Посетители смогут виртуально прогуляться по экспозиции "Подвиг народа", а также посмотреть на декорации, воспроизводящие Янтарную комнату и оккупированный Великий Новгород.
"Это наш город": с 3 на 4 ноября пройдет акция "Ночь искусств"
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