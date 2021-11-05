Белорусский депутат заявил, что Лукашенко признал Крым российским

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Белорусский президент Александр Лукашенко признал Крым частью России на заседании Высшего госсовета Союзного государства. Такое мнение выразил председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Андрей Савиных в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".

По мнению депутата, белорусская сторона давно признала полуостров частью РФ.

"Единственное, чего не было – какого-то политического заявления, чтобы формализовать это, скажем так, для российского медийного пространства. <...> Заявление президента было, что это политическая реальность", – сказал Савиных.

Ранее Лукашенко пожаловался Владимиру Путину, что тот не пригласил его в Крым в День народного единства. Об этом он сказал на заседании Высшего госсовета Союзного государства.

Лукашенко подчеркнул, что президент РФ обещал показать, что нового сделано в Крыму, однако не пригласил с собой в поездку.

В ответ Путин подчеркнул, что всегда будет рад видеть своего коллегу в Крыму.

В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что у Лукашенко есть действующее приглашение посетить Крым. По словам Пескова, белорусский президент получил его давно.