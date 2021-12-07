Новые санкции США и ЕС против России могут коснуться обмена рубля – СМИ

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Соединенные Штаты и их европейские союзники рассматривают возможность введения санкций в отношении крупнейших банков РФ и Российского фонда прямых инвестиций. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.
Уточняется, что меры могут быть приняты, если Россия нападет на Украину. Наиболее вероятным ограничением может оказаться конвертация рубля в иностранные валюты, включая доллары. Также западные страны могут ограничить возможность инвесторов покупать российские долговые обязательства на вторичном рынке.
"Наиболее радикальным вариантом было бы запретить России доступ к системе финансовых платежей SWIFT, но это нанесло бы ущерб рядовым гражданам, поэтому чиновники более склонны преследовать способность России конвертировать рубли", – говорится в сообщении агентства.
По информации издания, свою позицию по поводу введения данных санкций американский лидер Джо Байден может огласить Владимиру Путину в ходе беседы, запланированной на 7 декабря.
Ранее телекомпания CNN сообщила, что Вашингтон рассматривает возможность введения санкций в отношении России из-за ситуации вокруг Украины. Новые рестрикции якобы распространятся на членов ближайшего окружения президента РФ, а также российских производителей энергии. Также санкции подразумевают отключение РФ от системы SWIFT. При этом окончательного решения по данному вопросу не принято.
В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сообщения о возможных новых санкциях не являются чем-то новым. По словам политика, это продолжение информационной истерики.
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