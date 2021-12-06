США рассматривают введение санкций против РФ из-за ситуации вокруг Украины – СМИ

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Соединенные Штаты рассматривают возможность введения санкций в отношении России из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источники.
Новые рестрикции якобы распространятся на членов ближайшего окружения Владимира Путина, а также российских производителей энергии. Также санкции подразумевают отключение РФ от системы SWIFT.
Уточняется, что окончательное решение о введении санкций пока не принято.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, каким образом можно урегулировать ситуацию на Украине. По его словам, важно понять, как застраховаться от возможных помыслов Киева решить проблему Донбасса силовым путем.
До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев направил в Донбасс 125 тысяч солдат и офицеров, что составляет половину личного состава украинской армии. Она отметила, что фактический отказ Украины от мирного урегулирования вопроса вызывает серьезное беспокойство у Москвы.
Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что остановить военный конфликт в Донбассе невозможно без непосредственных переговоров с Россией. Он подчеркнул, что Киев должен вести диалог с Москвой, осознавая силу и мощь своей армии.
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