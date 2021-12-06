Песков прокомментировал предстоящие переговоры Путина и Байдена

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал формат предстоящих переговоров Владимира Путина и Джо Байдена.

"Еще при предыдущих администрациях, когда хоть что-то созидательное в наших отношениях оставалось, удалось достичь договоренности о создании закрытой линии видеосвязи для общения на высшем и высоком уровне между двумя странами. Она бездействовала до сих пор и фактически поддерживалась только в технической работоспособности", – приводит его слова RT.

Представитель Кремля подчеркнул, что к настоящему моменту было принято решение задействовать именно эту линию. По его словам, она позволяет говорить на самые закрытые темы.

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена пройдут 7 декабря по защищенной видеосвязи. Общение будет производиться в закрытом режиме. Заявлений по итогам переговоров Путин не планирует.

Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк предположил, какие темы могут быть затронуты в рамках общения лидеров РФ и США. В частности, он выделил продление ограничений стратегического вооружения, а также космическую и кибернетическую безопасность.

В то же время в администрации Соединенных Штатов заявили, что Байден не будет грозить пальцем российскому лидеру. Ожидается, что американский президент проведет переговоры в профессиональной и откровенной манере и даст понять, что в США готовы к действиям по сдерживанию и дипломатии.