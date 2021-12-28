В Раде заявили о страхе Зеленского перед Кадыровым

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Президент Украины Владимир Зеленский из-за страха не ответил на слова главы Чечни Рамзана Кадырова о возможности присоединения Украины к России, считает депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. Об этом он заявил на своем официальном YouTube-канале.
Ранее Кадыров допустил вхождение Украины в состав России в случае, если украинский лидер продолжит проводить враждебную политику в отношении РФ.
Гончаренко считает, что Зеленский запретил властям страны комментировать международную политическую ситуацию. При этом сам президент также воздерживается от ответов.
"Может это у Зеленского там по-прежнему еще есть тот страх, он же там когда-то еще и извинялся (перед Кадыровым. – Прим. ред.)", – сказал депутат.
В 2018 году Зеленский в интервью рассказывал о конфликте с Кадыровым, после которого ему пришлось извиняться. Это произошло после того, как в одном из юмористических шоу были показаны кадры с плачущим главой Чечни.
Ранее Зеленский заявил, что не планирует повторно баллотироваться на пост президента, рассчитывая выполнить все предвыборные обещания за один срок. При этом он подчеркнул, что окончательное решение по этому вопросу останется на украинцах.
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