Россия первой ни на кого никогда не нападала – Песков

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Россия никогда не нападала первой, но и не позволяла сделать себя жертвой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва.Кремль.Путин" на телеканале Россия 1.

"Вспомните историю, нас хотели сделать жертвой, но, слава Богу, ни у кого это не получалось", – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, не нападет ли Россия на Украину.

Он подчеркнул, что главное условие – это не решать военным путем гражданский конфликт в Донбассе. Песков также согласился с замечанием, что военные действия Киева в Донбассе ставят под вопрос украинскую государственность.

Ранее МИД РФ опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Соглашение между Россией и государствами – членами Альянса составлено на трех языках – русском, английском и французском. Тексты документов имеют одинаковую силу. В частности, договоры подразумевают отказ от расширения НАТО на восток, в том числе за счет территории Украины.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен достигли договоренности, что Брюссель будет принимать участие в переговорах с Россией о гарантиях безопасности в Европе. Отмечается, что политики приняли к сведению представленные РФ предложения о механизмах обеспечения безопасности.

В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не желает войны, но при этом будет обеспечивать свою безопасность теми средствами, которые сочтет нужными. Он добавил, что Москва предостерегает Украину и Запад от военной конфронтации.

Президент напомнил, что у России есть все необходимые возможности, чтобы обеспечить должный, в том числе военно-технический, ответ на любые провокации.

