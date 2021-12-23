Глава МИД Литвы призвал НАТО отвергнуть предложения России по гарантиям безопасности

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Странам Североатлантического Альянса не следует начинать переговоры о предложенных Россией взаимных гарантиях безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.
"Мы не думаем, что следует начинать какие-либо переговоры по тому, что было предложено Россией. <...> Единственные переговоры, которые мы хотим наблюдать – о возможности укрепления гарантий безопасности в регионе, который начинается от Черного моря в Румынии и доходит до Эстонии", – сказал он в интервью газете The Times.
Ландсбергис уверен, что Россия якобы планирует в течение ближайших месяцев напасть на Украину, поэтом ситуация в области безопасности во всем регионе может измениться.
"Все доказательства указывают на то, что намерение настоящее, и нам нужно подготовиться к этому. Возможно, что это намерение – не просто совершить атаку, но и в действительности изменить ситуацию в области безопасности", – добавил он.
Ранее МИД РФ опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Соглашение между Россией и государствами – членами Альянса составлено на трех языках – русском, английском и французском. Тексты документов имеют одинаковую силу. В частности, договоры подразумевают отказ от расширения НАТО на восток, в том числе за счет территории Украины.
Накануне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен достигли договоренности, что Брюссель будет принимать участие в переговорах с Россией о гарантиях безопасности в Европе. Отмечается, что политики приняли к сведению представленные РФ предложения о механизмах обеспечения безопасности.
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