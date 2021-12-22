В Киеве заявили, что курс Украины в НАТО может привести к катастрофе

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Курс Украины в НАТО был политической ошибкой, а сегодня может привести к реальной катастрофе, считают в партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

"Кроме того, курс в НАТО является ошибочным еще и потому, что это никоим образом не способствует установлению мира и возвращению Донбасса в Украину, а Украины на Донбасс", – говорится в сообщении на сайте партии.

Отмечается, что в нынешней напряженной ситуации диалог о гарантиях безопасности, инициированный Россией, становится действительно необходим.

"Он будет происходить прежде всего между Россией и США. Как, впрочем, очевидно и то, что Украина участником переговоров не будет. Сегодня в связи с крайним обострением противостояния между Россией и Североатлантическим Альянсом становится абсолютно ясно, что курс Украины на вступление в НАТО <...> может привести к катастрофе", – добавили в партии.

Там отметили, что залогом стабильности и безопасности для Украины является сохранение статуса нейтрального государства и политический курс на международный диалог. В ОПЗЖ также считают, что украинский лидер Владимир Зеленский своими действиями усугубляет внутренний раскол в обществе.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Альянс быть готовым к любому развитию событий на Украине. Он отметил, что организация увеличила свои разведывательные возможности по наблюдению за этим усилением и продолжает поддерживать Киев.

По словам Столтенберга, Альянс должен быть готов защитить своих союзников. Он подчеркнул, что усиление напряженности главным образом касается членов Североатлантического Альянса в регионе, в частности Болгарии.