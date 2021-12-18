В МИД Украины призвали Россию не вмешиваться в отношения Киева и НАТО

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Фото: depositphotos/Alexandra_Strekoza
В МИД Украины прокомментировали опубликованные МИД РФ проекты соглашений с США и НАТО о гарантиях безопасности. Об этом рассказал пресс-секретарь украинского дипведомства Олег Николенко в интервью агентству УНИАН.
Проекты договора России с США и НАТО были обнародованы накануне. В соглашении, в частности, присутствует пункт о гарантиях нерасширения Альянса на территорию Украины.
Как сообщил Николенко, в МИД страны приняли во внимание российские проекты договора.
"Только Украина и члены НАТО имеют право решать вектор дальнейшего развития своих отношений, в том числе и в вопросе обретения Украиной членства в альянсе", – подчеркнул представитель украинского дипведомства.
Николенко выразил мнение, что Украина обладает суверенным правом на развитие отношений с любыми иностранными государствами. По его словам, главной проблемой в евроатлантическом пространстве в данный момент является вооруженная агрессия РФ.
"Именно сворачивание эскалации и прекращение развязанного Россией международного вооруженного конфликта является лучшей гарантией безопасности на континенте", – заключил Николенко.
Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что на сегодняшний день Украина полностью потеряна для России как партнер и союзник. Он отметил, что украинские власти враждебно настроены по отношению к России.
До этого Евросоюз в ответ на предложения России по гарантиями безопасности предложил обсуждать этот вопрос в уже существующих форматах. По мнению официального представителя внешнеполитической службы ЕС Питера Стано, Хельсинкский Заключительный акт и Парижская хартия предложили ключевые принципы построения европейской безопасности.
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