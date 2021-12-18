В МИД Украины призвали Россию не вмешиваться в отношения Киева и НАТО

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В МИД Украины прокомментировали опубликованные МИД РФ проекты соглашений с США и НАТО о гарантиях безопасности. Об этом рассказал пресс-секретарь украинского дипведомства Олег Николенко в интервью агентству УНИАН.

Проекты договора России с США и НАТО были обнародованы накануне. В соглашении, в частности, присутствует пункт о гарантиях нерасширения Альянса на территорию Украины.

Как сообщил Николенко, в МИД страны приняли во внимание российские проекты договора.

"Только Украина и члены НАТО имеют право решать вектор дальнейшего развития своих отношений, в том числе и в вопросе обретения Украиной членства в альянсе", – подчеркнул представитель украинского дипведомства.

Николенко выразил мнение, что Украина обладает суверенным правом на развитие отношений с любыми иностранными государствами. По его словам, главной проблемой в евроатлантическом пространстве в данный момент является вооруженная агрессия РФ.

"Именно сворачивание эскалации и прекращение развязанного Россией международного вооруженного конфликта является лучшей гарантией безопасности на континенте", – заключил Николенко.

Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что на сегодняшний день Украина полностью потеряна для России как партнер и союзник. Он отметил, что украинские власти враждебно настроены по отношению к России.

До этого Евросоюз в ответ на предложения России по гарантиями безопасности предложил обсуждать этот вопрос в уже существующих форматах. По мнению официального представителя внешнеполитической службы ЕС Питера Стано, Хельсинкский Заключительный акт и Парижская хартия предложили ключевые принципы построения европейской безопасности.