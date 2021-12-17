ЕС предложил России обсуждать гарантии безопасности в существующих форматах

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Евросоюз в ответ на предложения России по гарантиями безопасности предложил обсуждать этот вопрос в уже существующих форматах. Об этом заявил официальной представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано РИА Новости.
Он напомнил, что Хельсинкский Заключительный акт и Парижская хартия предложили ключевые принципы построения европейской безопасности.
"Для этого мы разработали ряд механизмов укрепления доверия. И, помимо Совета Россия-НАТО, ОБСЕ предлагает механизмы, которые остаются основополагающими в любом взаимодействии с Россией", – сказал Стано.
По его словам, РФ должна понимать и уважать позицию ЕС о праве каждого суверенного государства свободно выбирать свою внешнюю политику и союзы.
Ранее МИД РФ опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Отмечается, что соглашение между Россией и государствами – членами Альянса составлено на трех языках – русском, английском и французском. Тексты документов имеют одинаковую силу. Для вступления соглашения в силу более половины государств, подписавших договор, должны передать уведомления о согласии на обязательность депозитарию.
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