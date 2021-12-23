США, Европе и России предложили заключить соглашение об отказе от военных действий

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В Международной кризисной группе предложили США, России и Европе заключить соглашение об отказе от военных действий. Об этом сообщает RT.

При этом в организации подчеркнули, что соглашение должно быть осмотрительным, чтобы власти ни одной из стран не выглядели слабыми в глазах населения.

"Прежде всего США, европейские державы и Россия заключат осторожное соглашение <...> об отказе от военных действий, которые будут восприниматься другой стороной как носящие особенно провокационный характер", – говорится в сообщении.

Данный документ будет означать для России отвод войск от границ с Украиной, демонтаж инфраструктуры и оборудования в регионе. Западу необходимо будет взять на себя обязательства по ограничению военных учений в Черном и Балтийском морях и ограничить заявления о вступлении Украины и Грузии в НАТО.

Специалисты уверены, что соглашение позволит странам приостановить провокации и вернуться к мирным переговорам.

Кроме того, в комиссии также предложили ограничить развертывание военных сил в очагах нестабильности в Европе.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не желает войны, но при этом будет обеспечивать свою безопасность теми средствами, которые сочтет нужными. Он добавил, что Москва предостерегает Украину и Запад от военной конфронтации. Президент, по его словам, накануне напомнил, что у России есть все необходимые возможности, чтобы обеспечить должный, в том числе военно-технический, ответ на любые провокации.

