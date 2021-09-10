Зеленский ответил на вопрос о втором президентском сроке

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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не планирует повторно баллотироваться на пост президента, рассчитывая выполнить все предвыборные обещания за один срок. Об этом сообщает РИА Новости.

"Это решит народ Украины. Я никуда не баллотируюсь, я лучше выполню все, что обещал в своем одном сроке, и поеду отдыхать", – сказал Зеленский.

Ранее Зеленский отметил, что не планирует покидать Украину по окончании срока полномочий главы государства и хотел бы остаться уважаемым человеком в глазах граждан. Также он подчеркнул, что не жалеет, что стал главой государства.

Зеленский стал президентом по итогам выборов 21 апреля 2019 года. Во втором туре он набрал 73,22% голосов. Его соперник, действующий на тот момент президент Украины Петр Порошенко, – 24,45%.