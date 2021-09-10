Зеленский хотел бы, чтобы его уважали после президентства

Фото: AP Photo/Evan Vucci

Владимир Зеленский заявил, что не планирует покидать Украину по окончании срока полномочий главы государства и хотел бы остаться уважаемым человеком в глазах граждан. Об этом сообщает ТАСС.

"Это был вызов (стать президентом. – Прим. ред.). Люди поверили, значит, нельзя по-другому. <...> Потому что ты уважаешь людей и хочешь, чтобы они тебя уважали не сейчас, когда ты президент, а после", – сказал он.

Зеленский отметил, что не жалеет, что стал главой государства, и подчеркнул, что и в дальнейшем намерен жить на Украине.

Ранее Зеленский допустил вероятность полномасштабной войны с Россией. Он заявил, что если это произойдет, то будет самой большой ошибкой РФ. Украинский лидер выразил мнение, что Москва и Киев стали врагами из-за информационной политики России. По его мнению, ответственность за такую политику несет президент России.