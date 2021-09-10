Зеленский заявил, что переговоры в "нормандском формате" зависят от России

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Владимир Зеленский в ходе форума мероприятия YES Brainstorming заявил, что встреча в "нормандском формате" зависит от России, Киев работает над ее подготовкой.

"Не все движется вперед так быстро, как я бы очень хотел, и как точно, мне кажется, Россия сегодня не хочет. Это мои внутренние проблемы, что я могу сделать и как мне нужно заставить их (РФ. – Прим. ред.) иметь желание предметно говорить о деоккупации нашей страны. Просто фразами, угрозами, криками мы ничего не достигнем. Мне нужен результат, который мы измеряем в людях. Должна быть встреча. Нормандская встреча, возможно будет, зависит от них", – приводит РИА Новости слова Зеленского.

Президент Украины подчеркнул самостоятельность своей страны, но ей недостаточно сил, чтобы диктовать политику России. Однако, если встреча состоится, Зеленский надеется на результаты обмена пленными.

"Я не верю, что будет (обмен. – Прим. ред.) всех на всех. Все, о чем мы договариваемся, никогда 100 процентов не делается, Россия этого не делает, но тем не менее если будет встреча, то будет какой-то результат", – сказал Зеленский.

На видеоконференции советников "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина и Франция) основным вопросом для обсуждения стала возможность организации в 2021 году саммита глав государств "нормандской четверки". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что встреча ради встречи Москве не нужна.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала требование американского посольства на Украине к России полностью восстановить минские обязательства. Она напомнила, что Москва не является стороной минских договоренностей, комплекс мер обязателен к исполнению только для Киева, Донецка и Луганска.

Захарова также подчеркнула, что побуждать стороны к выполнению своих обязательств взялись участники "нормандского формата". При этом Москва исправно выполняет свою часть работы.

