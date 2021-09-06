Захарова напомнила Украине и США, что Россия не является стороной Минских соглашений

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала требование американского посольства на Украине к России полностью восстановить свои минские обязательства.

Она напомнила, что Москва не является стороной Минских договоренностей, комплекс мер обязателен к исполнению только для Киева, Донецка и Луганска.

"Не знала, что посольство США на Украине по совместительству выполняет функции американского диппредставительства в России. Оптимизация у них такая, что ли? Если почитать хоть раз документы Минского пакета, то станет ясно: там нет ни слова о каких бы то ни было обязательствах Российской Федерации", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Она также подчеркнула, что побуждать стороны к выполнению своих обязательств взялись участники нормандского формата – Россия, Франция и Германия. При этом Москва исправно выполняет свою часть работы.

"Франции и Германии последнее время делать это все труднее, учитывая, что Киев и косвенно и прямо заявил о неактуальности Минских договоренностей", – добавила официальный представитель МИД РФ.

Она также заявила, что саботаж украинскими властями прямых обязательств, которые закреплены решением СБ ОНН, из "фактически-молчаливой" фазы перешел в "демонстративно-практическую".

Ранее посольство США на Украине призвало Россию вернуть Киеву контроль над границами страны. Американские дипломаты потребовали от РФ выполнения обязательств, предусмотренных Минскими соглашениями. Кроме того, представители американской дипмиссии настаивали на освобождении незаконно задержанных лиц.