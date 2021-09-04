Захарова сравнила Украину с рыбой на сковородке

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление советника украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексея Арестовича о том, что Киев снялся с крючка Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе.
"Вот это я удачно снялась с крючка. Прорвалась, огромное достижение", – подумала рыба, уютно устроившись на сковородке", – написала Захарова в своем телеграм-канале.
Свое заявление Арестович сделал в пятницу, 3 сентября, сразу после того, как президент Украины Владимир Зеленский посетил США и провел переговоры с американским лидером Джо Байденом.
Арестович назвал это "огромным достижением" Украины и передал по этому поводу "привет" главе российского МИД Сергею Лаврову.
В июле Украина выдвинула ультиматум для переговоров по Донбассу. Член украинской делегации Денис Казанский заявил, что Киев будет вести переговоры в Трехсторонней контактной группе по Донбассу только тогда, когда в них перестанет участвовать представительница ДНР Майя Пирогова.
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