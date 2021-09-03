В Киеве заявили, что Украина снялась с крючка Минских соглашений

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Советник делегации Киева в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что Украина снялась с крючка Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом он сообщил в эфире телеканала "1+1".

"На самом деле этого крючка больше не существует. Во всяком случае, Украины и Зеленского на крючке больше нет. Господин Лавров, я передаю вам привет: мы снялись с крючка Минских соглашений. Это наше огромное достижение", – сказал он.

Арестович заявил об этом после того, как Владимир Зеленский посетил США и провел переговоры с американским лидером Джо Байденом.

Ранее Владимир Путин обозначил единственное обязательство России по Украине. Российский лидер пояснил, что имеет в виду способствование реализации Минских соглашений.