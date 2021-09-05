США призвали Россию вернуть Украине контроль над ее границами

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Посольство США на Украине призвало Россию вернуть Киеву контроль над границами страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Американские дипломаты потребовали от РФ выполнения обязательств, предусмотренных Минскими соглашениями.

"Россия должна вывезти свое оружие и силы и вернуть Украине полный контроль над ее международно признанными границами", – указано в обращении посольства.

Кроме того, дипломаты настаивают на освобождении незаконно задержанных лиц и рассчитывают, что Россия возьмет ответственность за предотвращение конфликта на востоке Украины.

Советник делегации Киева в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович ранее заявил, что Украина "снялась с крючка" Минских соглашений. Такую ситуацию специалист назвал огромным достижением.