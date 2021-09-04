В Болгарии спрогнозировали разгром Украины за шесть часов в возможной войне с Россией

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Украина в возможной войне с Россией продержится лишь 6–12 часов после начала вооруженного конфликта. Такое мнение выразили читатели болгарской газеты "Факти".

Так они отреагировали на заявление пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова о том, что планы Соединенных Штатов по оказанию военной помощи Киеву могут стать причиной непредсказуемых действий Украины на юго-востоке страны.

"На Россию не может оказывать давление соседнее государство, которое безоговорочно сдастся в течение 6–12 часов с начала вторжения", – приводит слова одного из читателей РИА Новости.

Другие заявили, что Киев, судя по всему, собирается стать великой военной силой "с танком или половиной самолета". Некоторые отметили, что Украина является временным государством, из-за которого "не стоит беспокоиться".

Ранее в Киеве назвали условие для наступления в Донбассе. По мнению пресс-секретаря украинской делегации в контактной группе Алексея Арестовича, для этого должны сложиться "экстраординарные условия". По его словам, Украина пойдет воевать, если "на нее нападут россияне".