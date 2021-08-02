Кулеба пригрозил России "камнями с неба"

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Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона дождется момента, чтобы вернуть Крым и пригрозил РФ "камнями с неба". Об этом он рассказал в интервью Евгению Киселеву, опубликованном на YouTube-канале "Кисельные Берега".
Кулеба подчеркнул, что возвращение Крыма является вопросом времени, а в качестве аргумента привел распад Российской империи в Первую мировую войну.
После этого глава МИД Украины отметил, что работал в Страсбурге, который находится в Эльзасе. Он подчеркнул, что Франция потеряла этот регион в результате Франко-прусской войны, однако спустя несколько десятилетий "вернула его под свой контроль".
"Французская элита четко знала, что она сделает при первой же возможности – это вернет Эльзас и Лотарингию", – добавил Кулеба.
По его словам, Киеву нужно сделать то же самое.
"Как писали во время аннексии, "главное – вернуться в Россию, а так хоть камни с неба" – пожалуйста, будут и камни с неба, много чего будет. Мы дождемся своего времени", – заявил глава украинского внешнеполитического ведомства.
Ранее сообщалось, что на Украине планируют обложить жителей Крыма налогами.
Уточняется, что власти страны собираются отменить свободную экономическую зону Крым, созданную в 2014 году. Это приведет к тому, что на украинцев, проживающих на территории российского полуострова, который на Украине считают своим, будут распространяться те же налоговые правила, что действуют и на остальной территории государства.
До этого правительство Украины согласовало Стратегию внешнеполитической деятельности страны до 2024 года. Отношениям с Москвой в ней посвящен отдельный раздел. В одном из его пунктов говорится, что Россия должна выплатить Украине репарации, чтобы компенсировать ущерб, нанесенный "временной оккупацией" ее территории.
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