В Киеве назвали условие для наступления в Донбассе

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Для того чтобы Украина пошла в наступление в Донбассе, должны сложиться "экстраординарные условия", считает пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе Алексей Арестович.

"Должны сложиться экстраординарные условия, чтобы мы пошли в наступление. Потому что это городская агломерация, и преимущественно это много наших граждан, и такое наступление чревато гибелью мирного населения, мы на это не пойдем", – приводит его слова РИА Новости.

По его словам, Украина пойдет воевать, если "на нее нападут россияне". Арестович добавил, что речи о введении в регион миротворцев пока не идет, а война "за серую зону" сейчас не ведется из-за режима прекращения огня.

Ранее пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе заявил, что Украине невыгодно закрывать границу с Россией и разрывать торговые отношения, поскольку Москва для Киева является пятым по объемам торговым партнером.

При этом он отметил, что Украина движется в сторону уменьшения зависимости от России, поскольку когда-то РФ являлась первым торговым партнером для этой страны.