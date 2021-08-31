В Киеве назвали условие для наступления в Донбассе

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Для того чтобы Украина пошла в наступление в Донбассе, должны сложиться "экстраординарные условия", считает пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе Алексей Арестович.
"Должны сложиться экстраординарные условия, чтобы мы пошли в наступление. Потому что это городская агломерация, и преимущественно это много наших граждан, и такое наступление чревато гибелью мирного населения, мы на это не пойдем", – приводит его слова РИА Новости.
По его словам, Украина пойдет воевать, если "на нее нападут россияне". Арестович добавил, что речи о введении в регион миротворцев пока не идет, а война "за серую зону" сейчас не ведется из-за режима прекращения огня.
Ранее пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе заявил, что Украине невыгодно закрывать границу с Россией и разрывать торговые отношения, поскольку Москва для Киева является пятым по объемам торговым партнером.
При этом он отметил, что Украина движется в сторону уменьшения зависимости от России, поскольку когда-то РФ являлась первым торговым партнером для этой страны.
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