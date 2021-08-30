В Киеве заявили, что Украине невыгодно закрывать границу с Россией

30 августа, 23:43
Фото: depositphotos/AndrewLozovyi
Украине невыгодно закрывать границу с Россией и разрывать торговые отношения. Об этом заявил пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу и советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович.
"Россия пятый по объемам наш торговый партнер и мир сложным образом устроен. Даже если мы все это сейчас закроем, введем военное положение и так далее, всегда в политике и в жизни должен возникать вопрос: "Ну хорошо, сделаем, чтобы что? Какие последствия?" – приводит его слова РИА Новости.
В качестве примера Арестович привел Иран и Ирак, которые не разорвали дипломатические отношения, несмотря на разногласия. В то же время он добавил, что Украина движется в сторону уменьшения зависимости от России, поскольку когда-то РФ являлась первым торговым партнером для этой страны.
Ранее Арестович заявил, что борьба за построение на Украине "нового" демократического государства является бессмысленной после краха Соединенных Штатов в Афганистане. По его мнению, эти события свидетельствуют о крахе доктрины либеральной демократии, "остановившей историю" в 1991 году. Он также добавил, что бороться следует сразу "за построение новой цивилизации".
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