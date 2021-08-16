Сближение Украины с Китаем стало для Зеленского "горькой пилюлей" – СМИ

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Сближение Украины с Китаем может вызвать новые разногласия между Киевом и Брюсселем, а также является "горькой пилюлей" для президента Владимира Зеленского. Об этом говорится в статье японского издания Nihon Keizai.

"Зеленский сближается с Китаем. Это происходит на фоне прохладного отношения со стороны США и Евросоюза, на поддержку которых он рассчитывает в связи с конфликтом с Россией. Однако такая дипломатия, состоящая в попытке балансировать, может стать причиной новых разногласий. <...> Для президента Зеленского, который был избран в 2019 году как прозападный лидер, сближение с Китаем – это горькая пилюля", – говорится в материале.

По мнению автора статьи, поддержка Запада Украине нужна для противостояния России, именно поэтому Зеленский добивается членства в ЕС и НАТО, но соответствующие переговоры "не развиваются".

Также отмечается, что украинский лидер надеется на серьезные инвестиции из Китая, который два года назад стал для Киева крупнейшим торговым партнером.

"Это прагматичное решение, направленное на стимулирование экономики, пострадавшей от конфликта с Россией", – говорится в статье.

Автор материала также отмечает, что в Соединенных Штатах и на Западе отзыв Киевом своей подписи из совместного заявления ООН, призывающего к расследованию ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, восприняли "с удивлением". При этом сразу после этого Украина получила партию вакцины от COVID-19 китайского производства.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на дипломатов сообщало, если Украина не откажется от поддержки в ООН документа, призывающего к тщательному изучению ситуации с правами человека в Синьцзяне, то Китай заблокирует предназначенную этой стране поставку 500 тысяч доз вакцины против коронавируса.