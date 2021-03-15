В Раде заявили об изменении позиции Китая по Крыму

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Депутат Верховной Рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович счел визит китайской делегации в Крым ответом на действия Украины по национализации завода "Мотор Сич".

Он написал в Facebook, что Китай долго сохранял нейтральную позицию по Крыму, но "вдруг передумал" и направил туда членов Пекинской экспортно-импортной комиссии "для налаживания партнерских отношений".

По словам парламентария, в ходе визита китайские предприниматели наладили контакт с местными предприятиями, а также наметили план действий в области туризма и курортного бизнеса

Министр экономического развития Крыма Дмитрий Шеряко рассказал, что регион привлекает инвесторов рекреационным потенциалом. Кроме того, бизнесменов из КНР интересует крымское вино и продукция АПК.

В конце января Киев ввел санкции против акционеров предприятия "Мотор Сич", которое занимается производством авиационных газотурбинных двигателей. Серди них в том числе были четыре компании из Китая.

Китайские инвесторы обратились в международный арбитраж, чтобы взыскать с Киева 3,5 миллиарда долларов. Позже Совет национальной безопасности и обороны Украины заявил о решении вернуть "Мотор Сич" в госсобственность.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее одобрил санкции США против Игоря Коломойского, заявив, что намерен бороться с представителями крупного бизнеса, которые создают монополии, контролируют СМИ и влияют на чиновников.