Китай угрожал Украине заблокировать поставку 500 тысяч доз вакцины – СМИ

Фото: depositphotos/ffikretow

Если Украина не откажется от поддержки в ООН документа, призывающего к тщательному изучению ситуации с правами человека в Синьцзяне, то Китай заблокирует предназначенную этой стране поставку 500 тысяч доз вакцины против коронавируса. Об этом со ссылкой на дипломатов сообщает агентство Associated Press.

"Украина присоединилась к заявлению более 40 стран, представленному Канадой на Совете по правам человека в Женеве во вторник, в котором они призвали Китай разрешить немедленный доступ независимых наблюдателей в Синьцзян", – говорится в сообщении.

По данным агентства, сразу после давления со стороны Китая Украина отозвала свою подпись под данным заявлением. Отмечается, что ранее Киев договорился закупить у Пекина 1,9 миллиона доз местной вакцины, из которых 1,2 миллиона доз Украина уже получила.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты планируют направить Украине в качестве помощи во время пандемии 900 тысяч доз вакцины от коронавируса. Поставки препарата обсуждали в ходе телефонного разговора лидеры двух стран Джо Байден и Владимир Зеленский.