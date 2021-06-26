Китай угрожал Украине заблокировать поставку 500 тысяч доз вакцины – СМИ

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Если Украина не откажется от поддержки в ООН документа, призывающего к тщательному изучению ситуации с правами человека в Синьцзяне, то Китай заблокирует предназначенную этой стране поставку 500 тысяч доз вакцины против коронавируса. Об этом со ссылкой на дипломатов сообщает агентство Associated Press.
"Украина присоединилась к заявлению более 40 стран, представленному Канадой на Совете по правам человека в Женеве во вторник, в котором они призвали Китай разрешить немедленный доступ независимых наблюдателей в Синьцзян", – говорится в сообщении.
По данным агентства, сразу после давления со стороны Китая Украина отозвала свою подпись под данным заявлением. Отмечается, что ранее Киев договорился закупить у Пекина 1,9 миллиона доз местной вакцины, из которых 1,2 миллиона доз Украина уже получила.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты планируют направить Украине в качестве помощи во время пандемии 900 тысяч доз вакцины от коронавируса. Поставки препарата обсуждали в ходе телефонного разговора лидеры двух стран Джо Байден и Владимир Зеленский.
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