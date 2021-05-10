Карантин по COVID-19 на Украине планируют продлить до августа

21:21
Фото: Zuma/TAСС
Адаптивный карантин на Украине планируется продлить до августа, однако если до Дня независимости (24 августа. – Прим. Ред.) удастся провакцинировать большую часть населения, ограничения могут быть ослаблены. Такое заявление сделал премьер-министр страны Денис Шмыгаль в интервью РБК-Украина.
"Мы, очевидно, будем продолжать его до августа. Если нам удастся ко Дню Независимости провакцинировать большинство людей, конечно, мы будем искать варианты его смягчения", – сказал премьер.
Он назвал плюсы адаптивного карантина. По словам Шмыгаля, при росте числа заболевших ограничения начинают действовать автоматически. Но если ситуация стабильна, страна живет в привычном ритме. Как только правительству станет очевидно, что эпидемия побеждена, карантин будет отменен.
Премьер уточнил, что введение ограничений во многом зависит от дисциплины, вакцинации и ситуации в мире, так как сохраняется вероятность появления новых штаммов.
"Это основные показатели, я думаю, что других показателей, которые повлияют на адаптивную модель карантина, нет", – подчеркнул премьер, добавив, что правительство не планирует вводить общегосударственный локдаун, возможно лишь закрытие отдельных регионов.
На Украине действует адаптивный карантин, предусматривающий установление ограничений в отдельных областях. Выделены четыре зоны эпидемиологической опасности: зеленая, желтая, оранжевая и красная. В настоящее время в стране нет красных и зеленых регионов.
Ранее стало известно, что Киев заключил договор с Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины от COVID-19. Руководитель офиса президента Андрей Ермак отметил, что сотрудничество с американскими фармацевтическими компаниями будет продолжаться и расширяться.
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