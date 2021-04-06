Киев заключил договор с Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины от COVID-19

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Украина заключила договор на поставку 10 миллионов доз вакцины против коронавируса с американской фармацевтической корпорацией Pfizer. Об этом рассказал президент страны Владимир Зеленский.

"У мня был разговор с руководителем компании Pfizer Альбертом Бурлой, который пообещал, что сделает все возможное и невозможное. И он сделал это", – отметил президент.

Руководитель офиса президента Андрей Ермак отметил, что сотрудничество с американскими фармацевтическими компаниями будет продолжаться и расширяться.

Украина одной из последних стран в Европе приступила к вакцинации населения от коронавирусной инфекции. В рамках первого этапа планировалось привить от COVID-19 свыше 7 тысяч человек. Первым в стране от COVID-19 привился врач-реаниматолог.