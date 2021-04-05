В Киеве могут ввести режим ЧП из-за COVID-19

19:25
Фото: ТАСС/Zuma
Мэр Киева Виталий Кличко предположил, что власти введут в украинской столице чрезвычайное положение, если ситуация с пандемией COVID-19 будет ухудшаться. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".
По словам градоначальника, в Киеве с 5 апреля усилили карантин. Так, в городе запрещена работа школ и детских садов, пассажиров в общественный транспорт пускают только по специальным пропускам. По информации Минздрава, в столице Украины 85% больничных коек с кислородом заняты пациентами с COVID-19.
На данный момент есть два пути решения проблемы.
"Первый – вакцинация, но до тех пор, пока у нас достаточного количества вакцины нет, остается тот же путь – разорвать цепочку заболеваемости. Если цифры будут сейчас зашкаливать и произойдет коллапс медицинской системы, у нас другого выхода не будет, как перейти к чрезвычайному положению", – уточнил Кличко.
Ранее сообщалось о намерении правительства Украины ввести режим чрезвычайной ситуации по всей стране в связи с распространением коронавируса на 30 дней. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль подчеркнул, что это не подразумевает ограничения конституционных прав граждан.
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