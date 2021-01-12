В Госдуме осудили позицию главы МИД Украины по вакцине "Спутник V"

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Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик дал оценку заявлению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о пропагандистском эффекте российской вакцины от коронавируса "Спутник V", передает RT.

"Если совсем коротко, то это решение можно прокомментировать замечательной поговоркой: "Назло маме уши отморожу". Я напомню: в стране продлен локдаун, ежедневно умирают люди, но официальный Киев готов в очередной раз положить эти жизни на алтарь своих амбиций и надуманной идеологии", – сказал Белик.

Он добавил, что украинцы должны оценить "антигосударственную позицию своей власти".

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что выступал бы против решения о закупке российской вакцины. Это связано с тем, что, по словам Кулебы, Россия не заботится о здоровье украинцев. Он отметил, что РФ хочет лишь навязать свои пропагандистские штампы и идеологию через прививку от коронавируса.

Также сообщалось, что РФ готова передать Украине технологии для производства вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" на территории страны.