В Госдуме осудили позицию главы МИД Украины по вакцине "Спутник V"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик дал оценку заявлению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о пропагандистском эффекте российской вакцины от коронавируса "Спутник V", передает RT.
"Если совсем коротко, то это решение можно прокомментировать замечательной поговоркой: "Назло маме уши отморожу". Я напомню: в стране продлен локдаун, ежедневно умирают люди, но официальный Киев готов в очередной раз положить эти жизни на алтарь своих амбиций и надуманной идеологии", – сказал Белик.
Он добавил, что украинцы должны оценить "антигосударственную позицию своей власти".
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что выступал бы против решения о закупке российской вакцины. Это связано с тем, что, по словам Кулебы, Россия не заботится о здоровье украинцев. Он отметил, что РФ хочет лишь навязать свои пропагандистские штампы и идеологию через прививку от коронавируса.
Также сообщалось, что РФ готова передать Украине технологии для производства вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" на территории страны.
Власти Украины введут строгий карантин с 8 по 24 января
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: