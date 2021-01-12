Украина заявила о навязывании Россией своей идеологии с помощью вакцины

15:53
Фото: AP/ТАСС/Evgeniy Maloletka
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о пропагандистском эффекте российской вакцины от коронавируса. Об этом он сообщил в эфире украинского телеканала "1+1".
"Я хочу четко сказать, что пропагандистские возможности "Спутника V" намного превышают его реальные возможности и эффективность", – отметил Кулеба.
Глава МИД Украины подчеркнул, что выступал бы против решения о закупке российской вакцины. Это связано с тем, что, по словам Кулебы, Россия не заботится о здоровье украинцев. Он отметил, что РФ хочет лишь навязать свои пропагандистские штампы и идеологию через прививку от коронавируса.
"Есть фактор, который намного важнее с точки зрения интересов России, чем медицинский. Это фактор пропагандистский", – заявил глава МИД.
Ранее руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщал, что РФ готова передать Украине технологии для производства вакцины от коронавируса. Однако в Минздраве Украины сообщили, что на территории страны возможна регистрация лишь тех препаратов, которые прошли третью фазу клинических исследований.
В ведомстве отметили, что госрегистрация "Спутника V" на Украине не соответствует действительности. В то же время председатель Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко назвал эту информацию "враньем".
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