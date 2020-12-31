Украинцы попросили Зеленского обеспечить их российской вакциной от коронавируса

15:40
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Петиция, в которой украинцы требуют Владимира Зеленского обеспечить граждан страны российской вакциной "Спутник V", была зарегистрирована на сайте президента.
Авторы хотят, чтобы вакцинироваться от COVID-19 смогли все желающие. "Статьей 3 Конституции Украины установлено, что "человек, его жизнь и здоровье признаются в Украине наивысшей социальной ценностью", – следует из текста петиции Николая Исаева.
В документе говорится, что на сегодняшний день на Украине заболели коронавирусной инфекцией свыше 745 тысяч человек.
"Обеспечить проверку, заявку и закупку необходимого количества доз российской вакцины "Спутник V" для защиты и безопасности украинских граждан от коронавируса, а также улучшения социально-экономической ситуации на Украине", – потребовали в петиции. Петицию поддержали уже 33 человека.
Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль говорил, что Украина не может использовать российскую вакцину от коронавируса. Объяснялось это тем, что российская разработка еще не прошла третью стадию клинических испытаний.
На Украине вводится строгий карантин с 8 по 24 января. Шмыгаль также отмечал, что страна не сможет выдержать полного локдауна.
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