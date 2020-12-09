В РФПИ раскрыли детали сотрудничества с Украиной по вакцине "Спутник V"

Фото: ТАСС/EPA/Maxim Shipenkov
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) раскрыл детали сотрудничества с Украиной по вакцине "Спутник V". Об этом пишет РИА Новости.
Сообщается, что на харьковском заводе "Биолек" были сделаны тестовые разливы вакцины. В РФПИ заявили, что предприятие имеет необходимые технологические возможности для производства препарата.
"Готовность завода к производству готовой формы вакцины подтверждается предоставленным видео технологического процесса", – сообщили в РФПИ.
В фонде отметили, что для проверки возможностей производства на Украину не поступало сырья из России. Для поставки компонентов необходимо одобрение от украинского регулятора.
"Запрос на получение соответствующего одобрения будет подан в ближайшее время", – добавили в РФПИ.
Таким образом, Россия готова организовать выпуск препарата "Спутник V" на территории Украины в ближайшие сроки.
"РФПИ и Институт Гамалеи готовы организовать производство вакцины Спутник V в кратчайшие сроки после получения необходимых согласований от регуляторных органов Украины", – подтвердили в фонде.
Ранее Центр Гамалеи и РФПИ уже сообщали, что готовы начать производство российской вакцины от коронавирусной инфекции на территории Украины.
Министерство здравоохранения РФ выпустило "Спутник V" в гражданский оборот в России 8 сентября. Отечественная разработка стала первой в мире.
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