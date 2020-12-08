В РФПИ заявили о налаживании выпуска вакцины "Спутник V" на Украине

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Российский фонд прямых инвестиций и Центр имени Гамалеи готовы к производству вакцины от COVID-19 "Спутник V" на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей фонда.
8 декабря глава политического совета парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук посетил Центр Гамалеи в Москве. Там он встретился с директором учреждения Александром Гинцбургом, а также главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.
"Выпуск готовой формы вакцины на территории Украины уже наладила одна из ведущих фармацевтических компаний – АО "Биолек", – уточнили представители РФПИ.
Минздрав выпустил "Спутник V" в гражданский оборот в РФ 8 сентября. Отечественная разработка стала первой в мире.
Столичные власти планируют открыть к началу следующего года 170 пунктов вакцинации против коронавирусной инфекции. Правом на вакцинацию обладают не только врачи и педагоги, а также младший медперсонал, кто занимается клинингом, администраторы и все другие работники.
Запись на вакцинацию в столице уже открылась. Основные группы риска расширили в соответствии с временными методическими рекомендациями Минздрава.
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