Гинцбург заявил, что полностью уничтожить COVID-19 невозможно

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Полностью уничтожить COVID-19 невозможно, так как его носителями могут быть не только люди, но и животные. Об этом заявил разработчик вакцины "Спутник V", директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Полностью уничтожить этот возбудитель, к сожалению, принципиально невозможно, потому что эта инфекция природно-очаговая. Она передается не только от человека к человеку, но и живет во многих как диких, так и домашних животных, как мы сейчас видим, включая норок", – приводит его слова ТАСС.

Также Гинцбург сообщил, что ситуация с COVID-19 в России может стать управляемой благодаря вакцинам к ноябрю следующего года. Он выразил мнение, что к тому моменту прививки от коронавируса сделают около 70% жителей страны. Вирусолог обратил внимание, что сейчас стоит задача сделать инфекцию вакциноуправляемой.

Ранее профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщил, что ученые получают все больше подтверждений повторного заражения коронавирусом. Вирусолог предупредил, что защита, которую выработал организм людей, переболевших COVID-19, может быть недостаточной, поэтому нельзя пренебрегать мерами защиты.