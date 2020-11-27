В центре "Вектор" рассказали, что делать после контакта с зараженными коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
В случае контакта с заболевшим коронавирусом необходимо в первую очередь сдать тест на COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на завотделом зоонозных инфекций и гриппа центра "Вектор" Александра Рыжикова.
Он отметил, что после того, как стало известно о контакте с зараженным, необходимо минимум неделю следить за состоянием здоровья. По словам эксперта, через пять дней после первого тестирования на коронавируса можно сделать второе исследование для самоуспокоения.
Рыжиков также подчеркнул, что через две недели стоит сделать тест на антитела к COVID-19. По его словам, уровень антител не всегда отражает степень защищенности организма от коронавируса.
Ранее российский иммунолог Алексей Тутельян напомнил о необходимости наличия маски для снижения рисков заражения COVID-19. По его словам, при отсутствии средства индивидуальной защиты как у заболевшего, так и у здорового вероятность заболевания составляет 70%. Он отметил, что, при наличии маски и соблюдении социальной дистанции она составляет 1,5%.
В свою очередь, иммунолог Владимир Болибок подчеркнул, что повторное заболевание коронавирусом исключено, однако существуют факторы, при которых COVID-19 может вернуться. Он отметил, что в группу риска повторного заболевания коронавирусом входят имеющие болезни, которые ухудшают работу иммунной системы. Кроме того, снова заразиться COVID-19 можно при онкологии или приеме иммунодепрессантов.
За последние сутки в России зафиксировали 27 543 новых случая коронавируса. На Москву пришлось 7 918 заболевших COVID-19 за минувшие 24 часа. Всего на территории РФ зарегистрировали 2 215 533 случая коронавирусной инфекции.
В России запущено приложение для отслеживания контактов с заболевшими COVID-19
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