Патологоанатом рассказал, почему тело умершего от COVID-19 опасно для окружающих

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Врач-патологоанатом Александр Эдигер рассказал, что тело умершего от коронавирусной инфекции может быть опасно для окружающих из-за оставшихся на нем высокозаразных частиц.

"Это означает, что при нарушении процедуры техники вскрытия существует вероятность попадания вируса в воздух", – цитирует телеканал "Звезда" слова Эдигера.

Врач призвал патологоанатомов проводить все процедуры с соблюдением техники безопасности, включая ношение средств защиты и применение большого количества дезинфицирующих веществ. Родственникам умершего из-за COVID-19 он рекомендовал исключить любые контакты с телом для обеспечения собственной безопасности.

Ранее ученые из Бостонского университета в США предположили, что витамин D может снизить риск смертельного исхода при заражении коронавирусом. Исследователи изучили образцы крови 235 госпитализированных с COVID-19 пациентов. Оказалось, что из 206 человек в возрасте от 40 лет только 9,7 процента умерших имели достаточный уровень витамина D (не менее 30 нанограммов на миллилитр).

Во всем мире, по последним данным ВОЗ, выявлено уже более 58,4 миллиона случаев коронавируса, свыше 1,385 миллиона человек скончались. В России выявлено 2 138 828 случаев COVID-19, вылечился 1 634 671 человек, скончался 37 031.

