РФ готова передать Украине технологии для производства "Спутник V"

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Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что РФ готова передать Украине технологии для производства вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" на территории страны. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия-1".

"Безусловно, мы готовы полностью передавать наши технологии для производства на Украине", – заявил Дмитриев.

В субботу глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук сказал, что харьковская компания "Биолек" направила в органы власти Украины документы, нужные для регистрации препарата от COVID-19 "Спутник V". Процедура организована, чтобы потом можно было производить вакцину на территории Украины.

Позднее главный санитарный врач республики Виктор Ляшко объяснил, что регистрация на Украине данной вакцины невозможна до окончания третьей фазы испытаний.

Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе 2020 года.