РФ готова передать Украине технологии для производства "Спутник V"

21:45
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что РФ готова передать Украине технологии для производства вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" на территории страны. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия-1".
"Безусловно, мы готовы полностью передавать наши технологии для производства на Украине", – заявил Дмитриев.
В субботу глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук сказал, что харьковская компания "Биолек" направила в органы власти Украины документы, нужные для регистрации препарата от COVID-19 "Спутник V". Процедура организована, чтобы потом можно было производить вакцину на территории Украины.
Позднее главный санитарный врач республики Виктор Ляшко объяснил, что регистрация на Украине данной вакцины невозможна до окончания третьей фазы испытаний.
Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе 2020 года.
Эксперт рассказал, сколько будет стоить импортная прививка от COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: