Зеленский призвал ускорить создание реестра вакцинированных от COVID-19

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Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу ускорить создание реестра вакцинированных людей от коронавируса и проанализировать динамику заболеваемости после праздников. Об этом сообщили в пресс-службе офиса главы государства.

"Переговоры по поставкам в Украину вакцин от коронавируса с несколькими иностранными компаниями продолжаются", – говорится в сообщении.

Также уточняется, что министр здравоохранения Максим Степанов говорил об уменьшении заболеваемости пневмонией в стране. Он также отметил, что после новогодних праздников есть вероятность роста числа больных.

Кроме того, глава Нацполиции Украины Игорь Клименко доложил президенту, что за нарушение масочного режима в течение новогодних праздников правоохранители составили 6,5 тысячи протоколов.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее пожаловался на желание украинцев получить российскую вакцину от коронавируса. Он заявил, что объяснить гражданам, почему страна не закупает российский препарат, невозможно.

В октябре глава политсовета "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук попросил Владимира Путина рассмотреть возможность поставки вакцины "Спутник V".